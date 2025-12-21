Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1397-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 21 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и трех механизированных бригад в районах населенных пунктов Красноярское, Терновое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух штурмовых, четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Лесная Стенка, Ковшаровка, Болдыревка, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортер "Senator" канадского производства, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям инженерной, горно-штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Закотное, Константиновка, Николаевка и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль "Stryker" производства США, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веровка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки "Abrams" производства США и "Leopard" производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гай, Андреевка Днепропетровской области, Терноватое, Дорожнянка и Гуляй-поле Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA израильского производства. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, по судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 57 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104014 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26637 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32062 орудия полевой артиллерии и миномета, 49684 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).