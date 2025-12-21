x
21 декабря 2025
21 декабря 2025
21 декабря 2025
последняя новость: 11:13
21 декабря 2025
Мир

Сторонница прав Израиля на Иудею и Самарию Стефаник вышла из борьбы за пост губернатора Нью-Йорка

США
Нью-Йорк
время публикации: 21 декабря 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 10:44
Сторонница прав Израиля на Иудею и Самарию Стефаник вышла из борьбы за пост губернатора Нью-Йорка
AP Photo/Jose Luis Magana, File

Член Палаты представителей от Нью-Йорка республиканка Элиз Стефаник сообщила, что прекращает борьбу за пост губернатора штата и не будет баллотироваться на новый срок в Конгресс. "Я приняла это решение, проводя драгоценное время перед Рождеством. Оно далось нашей семье нелегко", – сообщила она, добавив, что хочет уделить время семье.

Стефаник, которая вступила в предвыборную гонку меньше двух месяцев назад, намеревалась бросить вызов губернатору-демократу Кэти Хочул, но перед этим ей нужно было одержать победу в республиканских праймериз, где ее соперником стал Брюс Блейкман из округа Нассау. При этом штат традиционно голосует за демократов.

"Мы одержали бы на праймериз убедительную победу, но потратить первую половину года на долгую внутрипартийную борьбу, которой лучше было бы избежать – значит нерационально использовать время и ресурсы, особенно в таком сложном штате, как Нью-Йорк", – сообщила она.

Стефаник – одна из наиболее произраильских политиков США. В прошлом она обвиняла ООН в антисемитизме, а также резко выступила против антисемитизма в университетах. Она отказывается признать право палестинцев на самоопределение, заявляя об исторических правах Израиля на Иудею и Самарию.

Мир
