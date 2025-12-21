Во Флориде возобновились американо-российские переговоры по Украине

В Майами 20-21 января проходят российско-американские переговоры по урегулированию в Украине. Российскую делегацию возглавляет представитель президента Кирилл Дмитриев, американскую – Стивен Виткофф и Джаред Кушнер. Не исключается, что во встречах примет участие и Государственный секретарь США Марко Рубио.

О содержании беседы не сообщаются, однако российские СМИ цитируют Дмитриева, по словам которого, дискуссии проходят конструктивно. Российские источники заявляют, что вопрос о встрече представителей России и Украины на данном этапе не стоит.

Ранее Виткофф провел переговоры с украинской делегацией, возглавляемой Рустемом Умеровым. Представитель Украины заявил, что совместная работа над достижением мира будет продолжена в ближайшие дни.

Наиболее проблемные пункты соглашения – требование России о полном выводе украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, а также предоставление Украине полноценных гарантий безопасности. Американские представители заявляют, что президент Трамп готов такие гарантии предоставить.