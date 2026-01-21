x
В Швеции скончалась принцесса Дезире

Швеция
время публикации: 21 января 2026 г., 14:56 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 14:58
Wikipedia.org. Фото: Frankie Fouganthin

В Швеции в возрасте 87 лет умерла принцесса Дезире, сообщила Королевская канцелярия. Король Карл XVI Густав выразил соболезнования, заявив, что "с большой печалью получил известие о смерти своей сестры".

Согласно официальному сообщению, принцесса скончалась у себя дома – во дворце Коберг в провинции Вестергетланд – в окружении семьи.

Принцесса Дезире (Дезире Елизавета Сибилла, баронесса Сильвершельд) была третьей дочерью принца Густава, герцога Вестерботтенского, и принцессы Сибиллы Саксен-Кобург-Готской. В 1964 году она вышла замуж за барона Нильса Сильвершельда. У нее трое детей.

