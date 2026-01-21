Трамп признал: "Совет мира" может сменить ООН. Устав сделает его пожизненным председателем

Накануне вылета на Всемирный экономический форум в Давосе президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, на которой подтвердил, что создаваемый им "Совет мира" может сменить ООН.

Отвечая на вопрос, хочет ли он этого, политик ответил: "Он может. ООН оказалась не особо полезной. Я считаю, что у ООН большой потенциал, но он остался нереализованным. ООН должна была прекратить войны, которым положил конец я. Но мне кажется, она должна продолжить существование из-за ее огромного потенциала", – сказал Трамп.

Напомним, что "Совет мира" создавался для контроля над реализацией плана Трампа по реализации прекращения огня в Газе и восстановлению сектора. Однако утверждения, что президент США заинтересован в расширении его мандата, начали появляться практически сразу. Приглашение в совет лидеров государств, не имеющих отношения к ближневосточному конфликту, подтверждали эту точку зрения.

Телеканал CNN, ознакомившийся с проектом Устава новой организации, утверждает, что Трамп сможет возглавлять ее практически пожизненно – и после ухода с президентского поста. Сменить его можно будет, только если он сам уйдет в отставку или вследствие невозможности выполнения обязанностей, что требует единогласного решения совета.

Союзники США по NATO, такие как Франция и Великобритания, уже отказались от участия в "Совете мира". Германия и Украина также дали понять, что настроены отклонить предложение. Первым европейским лидером, заявившем о присоединении к совету, стал президент Беларуси Александр Лукашенко.