Энди Бернем представил новое правительство Великобритании

Энди Бернем, назначенный 20 июля седьмым за последние десять лет премьер-министром Великобритании, представил новое правительство королевства. В его состав не вошли сторонники предыдущего главы кабинета Кира Страмера.

Министром финансов станет Джон Хили, несколько недель назад покинувший пост министра обороны после того, как обвинил Стармера в недостаточном финансировании армии.

Бывший лидер лейбористов Эд Миллибенд станет министром иностранных дел. Шабана Махмуд сохранит пост главы МВД и продолжит борьбу с нелегальной иммиграцией. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг станет министром обороны.

Минздрав возглавит бывшая глава внешнеполитического ведомства Иветт Купер. Реформа здравоохранения станет одним из основных направлений работы нового правительства. Люси Пауэлл стала министром образования.

Свои посты сохранили министр транспорта Хейди Александр, министр труда Пэт Макфадден министр культуры Лиза Нэнди, СМИ и спорта, министр по делам равенства Бриджит Филлипсон.