x
21 мая 2026
|
последняя новость: 10:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 10:44
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти короля Карла

Великобритания
СМИ
время публикации: 21 мая 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 09:28
Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти короля Карла
AP Photo/Kin Cheung, Pool

Британской радиостанции Radio Caroline пришлось принести извинения после того, как она передала в эфир сообщение о смерти короля Карла Третьего. Монарх в это время находился с визитом в Северной Ирландии.

"Причиной этого стала компьютерная ошибка. На всех британских станциях есть процедура на случай смерти короля, в надежде, что она не потребуется. Случайно она была задействована 19 мая, ошибочно сообщив о смерти Его Величества", – сообщил директор станции Питер Мур.

После передачи в эфир сообщения о смерти трансляция была прервана. Когда передачи возобновились, ведущие также поспешили извиниться перед слушателями. Запись передачи руководство здраво решило не выставлять на сайт станции.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 мая 2026

Король Карл III посетил район Голдерс-Грин в Лондоне, где произошел теракт против евреев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 мая 2026

Король Великобритании выступил с речью в парламенте, судьба правительства остается неясной