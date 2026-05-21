Российский мультимиллионер Михаил Смирнов погиб в ДТП

Российский предприниматель Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, авария произошла на 49-м километре автодороги "Пески – Сосново – Подгорье" в Приозерском районе: мужчина 1972 года рождения, управлявший мотоциклом Triumph, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval. Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Михаил Смирнов был совладельцем и председателем совета директоров ООО "Балтийская топливная компания"; в 2024 году издание "Деловой Петербург" включило его в рейтинг российских рублевых миллиардеров, оценив состояние в 7,79 млрд рублей (около $100 млн).