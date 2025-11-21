x
21 ноября 2025
Мир

На границе Румынии и Молдовы задержан грузовик с оружием, пунктом назначения назван Израиль

Контрабанда
Вооружения
Молдова
Румыния
время публикации: 21 ноября 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 14:09
В ночь со среды на четверг на пограничном переходе Леушены-Албица между Молдовой и Румынией был задержан грузовик, на котором перевозилось гранатометы, противотанковые ракеты и другие виды вооружений. В накладных, представленных на таможне, в качестве конечного пункта назначения был назван Израиль, а сам груз был указан как металлолом.

Как сообщает румынское издание MediaFAX.ro, грузовик вызвал подозрение у молдавского таможенника, и тот проинформировал румынских коллег о необходимости тщательного досмотра.

В ходе сканирования транспортного средства было обнаружено значительное количество оружия и ракетных установок. Водитель, пытавшийся ввезти оружие в Румынию, является гражданином Молдовы. Начато расследование, следствию предстоит установить реальный пункт назначения и получателей оружия.

По сообщению MediaFAX.ro, в грузовике находились 18 переносных противотанковых ракет, восемь противотанковых гранатометов, переносная система ПВО и части беспилотника.

В сопроводительных документах к грузу было указано, что грузовик перевозит металлолом. Оружие было завернуто в металлическую фольгу, ткань и помещено в деревянные ящики.

Следствие проверяет версию о том, что 37-летний гражданин Молдовы, перевозивший оружие, является членом трансграничной организованной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде оружия и боеприпасов для Израиля. Расследование ведет румынское Следственное управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).

