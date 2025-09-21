В Новосибирской области обрушилась школа

В городе Татарск в Новосибирской области России обрушилась часть здания школы. Как сообщают в МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет – в воскресенье в школе не было учеников. Начато расследование по статье "халатность".

Будет проведена судебная строительная экспертиза, призванная установить степень износа конструкции и причины обрушения, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

"В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", – цитирует представителя ведомства агентство "Интерфакс".

Как сообщает "Комсомольская Правда – Новосибирск", школа №5 была построена в 1937 году и считалась старейшей в городе. По словам местных жителей, треск в учебном заведении был слышен еще на минувшей неделе.