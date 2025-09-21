Президент Германии поздравил евреев с Рош а-Шана: "Мы не должны мириться с антисемитизмом"

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер поздравил германских евреев с еврейским новым годом – праздником Рош а-Шана. "Я от всего сердца желаю всего наилучшего вам, вашим близким и всей еврейской общине Германии!" – говорится в обращении.

"Рош а-Шана концентрируется на грядущем, и в то же время уходит корнями к сотворению мира, мифическом начале человеческой цивилизации. Праздник приглашает нас обернуться и задуматься о пути, пройденном человечеством", – заявляет президент.

Напоминая о войнах в Украине и на Ближнем Востоке, Штайнмайер напоминает о 7 октября. "День, когда ХАМАС совершил невообразимо жестокие убийства и зверства в Израиле, остался позади почти два года назад. Шрамы, которые этот день оставил в душах многих евреев, глубоки – для многих из вас этот день также стал переломным моментом", – цитирует главу государства "Немецкая волна".

Он напомнил об израильских заложниках. "То, что рассказали мне жертвы, которые удалось освободить из плена, и семьи погибших, было ужасно. Встречи и беседы с ними глубоко тронули меня. Поэтому в последние месяцы я пытался помочь, где только было возможно", – говорится в обращении президента.

Выразив обеспокоенность страданиями населения Газы, он подчеркнул, что происходящее на Ближнем Востоке меняет и ситуацию в Германии: "Оскверненные кладбища, антисемитские лозунги на стенах домов и мемориалах, угрозы, клевета, насильственные нападения на евреев – все это снова усилилось. Все это невыносимо и причиняет мне боль. Мы не должны мириться со всем этим. Мы никогда не должны привыкать к антисемитизму и человеконенавистничеству, к тому, что евреи не чувствуют себя здесь в безопасности".