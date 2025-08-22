Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1276-й день войны

Минобороны РФ 22 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 16 по 22 августа т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом группировки ВСУ на Донбассе, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три танка "Leopard" производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, включая 19 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 118 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, два бронеавтомобиля "MaxxPro" и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США и четыре бронеавтомобиля "Kirpi" турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них девять производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 78990 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24717 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28809 орудий полевой артиллерии и минометов, 40158 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).