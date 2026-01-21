FT: конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения о выделении Украине 800 млрд долларов

Как пишет британское издание Financial Times, конфликт между США и европейскими странами вокруг Гренландии сорвал подписание на Всемирном экономическом форуме в Давосе соглашения о восстановлении Украины после войны.

Так называемый "план процветания" предусматривает выделение Киеву финансовой помощи на сумму 800 миллиардов долларов. Его должны были согласовать на ВЭФ президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран.

Однако источники сообщили FT, что значительные разногласия по гренландскому вопросу, а также инициатива американского лидера по созданию "Совета мира" во главе с самим Трампом и с претензией на то, чтобы стать ведущей международной организацией вместо ООН, сделали соглашение невозможным.

Один из источников заявил: невозможно игнорировать действия Трампа в отношении Гренландии и одновременно сотрудничать с ним в вопросе Украины. "Трамп пересек красную линию, и мы не можем делать вид, что ничего не произошло", – сказал другой. При этом не исключается, что договор может быть подписан позже.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после российского обстрела Киева, оставившего значительную часть столицы без электричества и тепла, принял решение не ехать в Давос. В то же время он заявил, что готов изменить свои планы, если соглашение будет подписано.