Мир

В Швейцарии подан запрос о выдаче ордера на арест Нира Барката, который находится в Давосе

Швейцария
время публикации: 22 января 2026 г., 19:36 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 19:45
В Швейцарии подан запрос о выдаче ордера на арест Нира Барката, который находится в Давосе
Yonatan Sindel/Flash90

Министр экономики и промышленности Нир Баркат ("Ликуд"), который находится в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, неожиданно столкнулся с опасной проблемой: палестинская организация "Аль-Хак", которая в Израиле объявлена террористической, потребовала выдать ордер на арест израильского министра за "преступления против международного права".

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в иске организации "Аль-Хак" указано, что когда Нир Баркат занимал пост мэра Иерусалима, он продвигал строительство на оспариваемых арабами территориях города.

Нир Баркат отверг любые претензии в свой адрес. "Никакая попытка террористической организации, которая прячется под маской организации правозащитной, меня не запугает, – заявил министр экономики. – Я прибыл в Давос на успешную серию встреч с министрами и руководителями делового мира, чтобы продвигать израильскую экономику. Я буду представлять Государство Израиль с гордо поднятой головой и в любой точке мира без страха".

Изменений в распорядке дня Нира Барката в Давосе не произошло: он встретился, в частности, с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом аль-Зайуди. По итогам встречи был согласован визит аль-Зайуди в Израиль в течение ближайшего года во главе специальной экономической делегации ОАЭ.

Мир
