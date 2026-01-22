x
22 января 2026
Израиль

В Израиле прошло совещание о положении еврейских общин в Украине в связи с энергетическим кризисом

время публикации: 22 января 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 13:12
В Израиле прошло совещание о положении еврейских общин в Украине в связи с энергетическим кризисом

В четверг, 22 января, в Израиле прошло совещание, созванное по инициативе со-председателя межправительственной комиссии Израиль-Украина и министра в министерстве финансов Зеэва Элькина, ответственного за деятельность организации "Натив", и председателя правления Еврейского агентства "Сохнут" Дорона Альмога в связи с полученными обращениями лидеров еврейских общин Украины с просьбой об экстренной помощи.

В совещании также приняли участие гендиректор Министерства Диаспоры и борьбы с антисемитизмом Ави Коэн Сакли, директор отдела репатриации и интеграции "Сохнута" Эран Беркович, глава организации "Натив" при министерстве главы правительства Алон Шохам, замдиректора МИД и глава Евро-Азиатского отдела МИД Юваль Фукс, заместитель гендиректора "Джойнта" в странах СНГ Айелет Таль и другие.

Присутствующие обсудили тяжелое положение еврейских общин в Украине в связи с наступлением холодов и серьезным энергетическим кризисом, вызванным продолжающимися ударами российской армии по объектам инфраструктуры в Украине.

На заседании обсуждались срочные меры, которые необходимо принять для помощи еврейским общинам в создавшейся экстремальной ситуации, и было принято решение о сотрудничестве всех упомянутых организаций совместно с еврейскими общинами Украины для реализации принятых решений.

Израиль
