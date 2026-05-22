Вооруженные нападения в Гондурасе, множество погибших
время публикации: 22 мая 2026 г., 01:59 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 05:27
В Гондурасе по меньшей мере 16 человек погибли в результате двух вооруженных нападений, сообщила местная полиция.
Первый инцидент произошел на ферме в округе Трухильо на севере страны, где были застрелены десять работников.
Во втором случае вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским в округе Омоа, недалеко от границы с Гватемалой. Погибли шесть сотрудников полиции, в том числе высокопоставленный офицер.
Полиция расследует обстоятельства нападений и устанавливает мотивы стрелков.