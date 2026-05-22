Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social: "Я очень хотел быть со своим сыном и его будущей женой на их свадьбе, но обстоятельства и моя любовь к Соединенным Штатам не позволяют мне этого сделать. Важно, чтобы в этот важный период я оставался в Вашингтоне, в Белом доме".

Свадьба Дональда Трампа-младшего и модели Беттины Андерсон состоится в субботу, 23 мая, на Багамах, в очень узком кругу (менее 50 гостей).