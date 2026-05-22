ВСУ: ночью перехвачены 115 из 124 БПЛА. МО РФ: сбиты 217 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 124 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 115 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 7 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен значительный ущерб в Херсоне.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 217 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Санкт-Петербургом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.