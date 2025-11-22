В Болонье тысячи антиизраильских активистов устроили дебош, протестуя против матча с "Маккаби"

В пятницу, 21 ноября, в Болонье собрались тысячи антиизраильских демонстрантов, протестовавших против баскетбольного матча Евролиги между командами "Виртус Болонья" и тель-авивскрй "Маккаби".

Матч проходил при усиленных мерах безопасности. Были зафиксированы столкновения с полицией.

Протестующие скандировали антиизраильские лозунги, размахивали палестинскими флагами, запускали фейерверки и бросали камни. Полиция применила против демонстрантов водометы.

Накануне матча министр внутренних дел Италии Маттео заявил: "Нарушители спокойствия не будут диктовать раписание мероприятий в Италии".

Мэр Болоньи Маттео Лепоре призвал протестующих "не разрушать город, потому что это не принесет пользы ни палестинскому делу, ни миру".

Антиизраильские протестующие сорвали многочисленные спортивные соревнования в последние месяцы, включая отборочный матч чемпионата мира по футболу в Удине, Италия и велогонку "Вуэльта Испании" в Испании в сентябре.