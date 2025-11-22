В результате атаки украинских беспилотников в Самарской области погибли два человека

В субботу, 22 ноября, в результате атаки беспилотников в Самарской области погибли два человека. Еще два человека ранены.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что дроны атаковали город Сызрань.

По его словам, целями атаки были промышленные предприятия Самарской области и объекты топливно-энергетического комплекса.

Ночью Самарский и еще ряд российских аэропортов вводили ограничения на полеты, которые к утру были сняты.