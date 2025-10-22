Министры иностранных дел России и Казахстана провели переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своим казахским коллегой Ермеком Кошербаевым. Главной темой стал предстоящий визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, намеченный на 12 ноября.

По словам высокопоставленного российского чиновника, предметно рассмотрен ход выполнения поручений президентов по наращиванию связей в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах. Лавров также подтвердил обязательства России по возведению в Казахстане первой атомной электростанции.

Накануне встречи пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что особое внимание на встрече Лаврова и Кошербаева будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ. "Министры сверят часы по вопросам региональной и глобальной повестки дня", – добавила она.