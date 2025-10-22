x
22 октября 2025
|
последняя новость: 16:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 16:23
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Екатеринбурге арестован уличный музыкант "Женька-радость"

Россия
Оппозиция
время публикации: 22 октября 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 15:17
В Екатеринбурге арестован уличный музыкант "Женька-радость"
AP Photo

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова, выступающего под псевдонимом "Женька-радость". Ему вменяются в вину хулиганство и дискредитация Вооруженных Сил РФ.

Михайлов выступил в поддержку задержанной в Санкт-Петербурге певицы Дианы Логиновой (Наоко) и других членов группы Stoptime. "Задерживают музыкантов уличных, которые просто поют музыку. А музыка – это свобода, и свободы у нас не отнять", – заявил он.

16 октября члены группы Stoptime – Логинова, Владислав Леонтьев и Александр Орлов – были отправлены под административный арест. Они исполняли песни музыкантов, призванных в России "иностранными агентами" – Земфиры, Монеточки, Noize MC.

Наоко была признана виновной в организации массового скопления людей – концерт группы у входа в метро "Площадь восстания" собрал около 70 человек. Власти квалифицировали это как организацию массового скопления людей, повлекшую нарушение общественного порядка.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 октября 2025

В России приговорена к административному аресту певица Наоко, исполнявшая песни противников режима