В Екатеринбурге арестован уличный музыкант "Женька-радость"

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова, выступающего под псевдонимом "Женька-радость". Ему вменяются в вину хулиганство и дискредитация Вооруженных Сил РФ.

Михайлов выступил в поддержку задержанной в Санкт-Петербурге певицы Дианы Логиновой (Наоко) и других членов группы Stoptime. "Задерживают музыкантов уличных, которые просто поют музыку. А музыка – это свобода, и свободы у нас не отнять", – заявил он.

16 октября члены группы Stoptime – Логинова, Владислав Леонтьев и Александр Орлов – были отправлены под административный арест. Они исполняли песни музыкантов, призванных в России "иностранными агентами" – Земфиры, Монеточки, Noize MC.

Наоко была признана виновной в организации массового скопления людей – концерт группы у входа в метро "Площадь восстания" собрал около 70 человек. Власти квалифицировали это как организацию массового скопления людей, повлекшую нарушение общественного порядка.