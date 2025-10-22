Премия Сахарова присуждена заключенным журналистам из Беларуси и Грузии

Европейский парламент присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова журналистам Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели, которые находятся в заключении в Беларуси и Грузии. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

"Оба они находятся в тюрьме по надуманным обвинениям просто потому, что делали свою работу и выступали против несправедливости. Их мужество превратило их в символ борьбы за свободу и демократию", – сказала Метсола.

Как сообщает радио "Свобода", Почобут находится в заключении с 2021 года. В феврале 2023 года его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Среди эпизодов дела против активиста были "разговоры о советской агрессии против Польши", статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.

Мзия Амаглобели– грузинская журналистка и основательница изданий "Нетгазети" и "Батумелеби". Она была задержана в Тбилиси в январе 2025 года по обвинению в нападении на сотрудника полиции во время акции протеста. По версии следствия, журналистка ударила по щеке руководителя полицейского управления Батуми Ираклия Дгебуадзе.

Сама Амаглобели не отрицала, что дала пощечину полицейскому, который, по ее словам, оскорблял ее и плюнул ей в лицо. В августе суд назначил ей два года лишения свободы.