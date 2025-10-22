Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1337-й день войны

Минобороны РФ 22 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 22 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 28 ракет (11 баллистических ракет "Искандер-М", 9 крылатых ракет "Искандер-К", четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 4 авиационных ракеты Х-59/69) и 405 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 16 ракет (ни один "Кинжал" не перехвачен) и 333 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение фрагментов в 19 локациях. Причинен значительный ущерб. В Киеве погибли два человека (в Днепровском районе), есть раненые – причинен ущерб также в Дарницком, Деснянском, Печерском районах столицы Украины. В Броварском районе Киевской области погибли четыре человека, в их числе шестимесячный младенец и 12-летняя девочка. В Запорожье в результате атаки "шахедов" пострадали не менее девяти человек, возникли пожары. В Харькове беспилотник попал в детский сад, Погиб мужчина, есть раненые – детей успели эвакуировать.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Хотень, Ленинское, Новая Сечь, Варачино Сумской области, Новоселовка и Новгород-Северский Черниговской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Васюковка, Пазено, Дроновка, Николаевка, Степановка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр, Николайполье, Торецкое, Белицкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Александровка, Орестополь, Алексеевка Днепропетровской области, Рыбное, Новоуспеновское, Зеленый Гай и Вишневое Запорожской области. Противник потерял более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 91690 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25616 танков и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44572 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).