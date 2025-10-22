x
22 октября 2025
Мир

Армия РФ ночью нанесла удары по Киеву и Запорожью, есть жертвы

время публикации: 22 октября 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 08:22
ГСЧС по Киеву

В ночь на 22 октября армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине, в том числе по Киеву и Запорожью. Есть жертвы.

По предварительным данным, в Киеве погибли два человека (в Днепровском районе), есть раненые. Причинен значительный ущерб также в Дарницком, Деснянском, Печерском районах столицы Украины.

В Запорожье в результате атаки "шахедов" пострадали не менее девяти человек. Возникли пожары.

