Армия РФ ночью нанесла удары по Киеву и Запорожью, есть жертвы

В ночь на 22 октября армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине, в том числе по Киеву и Запорожью. Есть жертвы.

По предварительным данным, в Киеве погибли два человека (в Днепровском районе), есть раненые. Причинен значительный ущерб также в Дарницком, Деснянском, Печерском районах столицы Украины.

В Запорожье в результате атаки "шахедов" пострадали не менее девяти человек. Возникли пожары.