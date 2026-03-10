Госдеп: после начала войны с Ираном из стран Ближнего Востока в США вернулись 36000 американцев
Госдепартамент США сообщил, что с начала войны с Ираном из стран Ближнего Востока в Соединенные Штаты вернулись более 36 тысяч американцев.
В Вашингтоне отметили, что на фоне массовых отмен рейсов продолжают организовывать не только перелеты коммерческими авиалиниями, но и финансируемые государством чартерные рейсы, а также наземную транспортировку для граждан США.
По словам представителя Госдепа, на данный момент число доступных мест на рейсах превышает спрос со стороны американцев, остающихся в регионе.
Ранее ведомство сообщало о десятках чартерных рейсов из стран Ближнего Востока и постепенном расширении возможностей для выезда на фоне сбоев в авиасообщении после начала боевых действий.