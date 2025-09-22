x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 06:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 06:55
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Аэропорт Гонконга может быть надолго закрыт из-за тайфуна

Авиация
Погода
время публикации: 22 сентября 2025 г., 06:09 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 06:13
Аэропорт Гонконга может быть надолго закрыт из-за тайфуна
AP Photo/Chan Long Hei

Международный аэропорт Гонконга может быть закрыт в течение 36 часов из-за тайфуна, который подходит к региону, передает агентство Bloomberg.

Управление аэропортов сообщило, что внимательно следит за обстановкой и уже приступило к подготовке к непогоде, отмечает Reuters.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки и отмены.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook