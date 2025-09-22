Аэропорт Гонконга может быть надолго закрыт из-за тайфуна

Международный аэропорт Гонконга может быть закрыт в течение 36 часов из-за тайфуна, который подходит к региону, передает агентство Bloomberg.

Управление аэропортов сообщило, что внимательно следит за обстановкой и уже приступило к подготовке к непогоде, отмечает Reuters.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки и отмены.