Мир

Власти РФ: в результате атаки БПЛА в Форосе есть жертвы

время публикации: 22 сентября 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 05:54
Власти РФ: в результате атаки БПЛА в Форосе есть жертвы
МЧС РФ по Крыму

Власти РФ сообщают, что в результате атаки БПЛА в Крыму, в районе поселка городского типа Форос, погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Об этом заявил руководитель российской администрации в Крыму Сергей Аксенов.

По сообщениям российских властей, удар пришелся по санаторию "Форос" (повреждены несколько объектов на его территории). Также пострадало здание местной школы (имени А.С.Терлецкого) – разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

