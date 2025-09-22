Власти РФ: в результате атаки БПЛА в Форосе есть жертвы

Власти РФ сообщают, что в результате атаки БПЛА в Крыму, в районе поселка городского типа Форос, погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Об этом заявил руководитель российской администрации в Крыму Сергей Аксенов.

По сообщениям российских властей, удар пришелся по санаторию "Форос" (повреждены несколько объектов на его территории). Также пострадало здание местной школы (имени А.С.Терлецкого) – разрушен актовый зал и повреждена библиотека.