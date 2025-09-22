По Филиппинам ударил самый мощный тайфун года

Сотни тысяч человек эвакуированы на Филиппинах и на Тайване и в Китае из-за супертайфуна "Рагаса", который на Филлиппинах получил название "Нандо". Тайфун, ставший самым мощным в 2025 году, несет с собой ветры и проливные дожди, несущие разрушения.

Управление гражданской обороны Филиппин сообщило, что 22 сентября около 15:00 по местному времени тайфун ударил по острову Паналтэн провинции Кагаян. Президент островного государства Фернандо Маркос-мл приказал всем спасательным службам находиться в состоянии полной готовности.

Скорость ветра над архипелагом Бабуян составила 215 километров в час, а скорость порывов достигала почти 300 км/ч. Жителям островов предписано держаться подальше от побережья и берегов рек.