22 сентября 2025
Мир

По Филиппинам ударил самый мощный тайфун года

Филиппины
время публикации: 22 сентября 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 14:53
По Филиппинам ударил самый мощный тайфун года
AP Photo/Justine Mark Pillie Fajardo

Сотни тысяч человек эвакуированы на Филиппинах и на Тайване и в Китае из-за супертайфуна "Рагаса", который на Филлиппинах получил название "Нандо". Тайфун, ставший самым мощным в 2025 году, несет с собой ветры и проливные дожди, несущие разрушения.

Управление гражданской обороны Филиппин сообщило, что 22 сентября около 15:00 по местному времени тайфун ударил по острову Паналтэн провинции Кагаян. Президент островного государства Фернандо Маркос-мл приказал всем спасательным службам находиться в состоянии полной готовности.

Скорость ветра над архипелагом Бабуян составила 215 километров в час, а скорость порывов достигала почти 300 км/ч. Жителям островов предписано держаться подальше от побережья и берегов рек.

