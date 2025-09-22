"Покончить с израильским терроризмом": массовые пропалестинские манифестации в Италии

В 75 городах Италии проходят массовые демонстрации, направленные против Израиля и в поддержку палестинского государства. Их инициатором стали профсоюзные организации, призвавшие выступить против "геноцида в Газе".

Ареной манифестаций стали Рим, Милан, Неаполь, Палермо, Турин. Общее число участников оценивается в десятки тысяч человек. Забастовку солидарности с палестинцами объявили портовые рабочие Генуи и Ливорно. Движение во многих городах практически парализовано.

Манифестанты требовали предоставить "свободу Палестине", покончить с "израильским терроризмом". Они также поддерживали инициативу очередной флотилии, которая направляется в эти дни к берегам Газы.