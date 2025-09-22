x
22 сентября 2025
последняя новость: 14:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 сентября 2025
22 сентября 2025
последняя новость: 14:34
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

"Покончить с израильским терроризмом": массовые пропалестинские манифестации в Италии

Газа
Война "Железные мечи"
Италия
время публикации: 22 сентября 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 14:05
"Покончить с израильским терроризмом": массовые пропалестинские манифестации в Италии
AP Photo/Alessandra Tarantino

В 75 городах Италии проходят массовые демонстрации, направленные против Израиля и в поддержку палестинского государства. Их инициатором стали профсоюзные организации, призвавшие выступить против "геноцида в Газе".

Ареной манифестаций стали Рим, Милан, Неаполь, Палермо, Турин. Общее число участников оценивается в десятки тысяч человек. Забастовку солидарности с палестинцами объявили портовые рабочие Генуи и Ливорно. Движение во многих городах практически парализовано.

Манифестанты требовали предоставить "свободу Палестине", покончить с "израильским терроризмом". Они также поддерживали инициативу очередной флотилии, которая направляется в эти дни к берегам Газы.

