Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1520-й день войны. "Уничтожена 88-я израильская РЛС"

Минобороны РФ 22 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Стецковка, Писаревка и Малая Слободка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Макариха, Рубежное, Веселое и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Осадьковка, Боровая Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Тихоновка, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новопавловка Днепропетровской области, Кучеров Яр, Светлое, Торецкое, Доброполье и Калинино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Лесное, Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Ясная Поляна и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Юрковка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 88 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

Отдел пропаганды минобороны РФ "активизировался" по теме "уничтожения" израильских РЛС на фоне войны Израиля и США против Ирана.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 137138 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29020 танков и других боевых бронированных машин, 1705 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34583 орудия полевой артиллерии и миномета, 60019 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).