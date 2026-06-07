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Израиль

Метеорологи: Эль-Ниньо может привести к дождливой зиме в Израиле

Погода
время публикации: 07 июня 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 17:23
Метеорологи: Эль-Ниньо может привести к дождливой зиме в Израиле
Miriam Alster/FLASH90

Обновленные долгосрочные модели ведущих мировых метеослужб фиксируют стремительное развитие явления Эль-Ниньо в Тихом океане. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность сохранения Эль-Ниньо как минимум до ноября превышает 90%, а большинство прогностических моделей указывают на умеренную, а возможно, и сильную, интенсивность явления. Температура поверхности воды в восточной части Тихого океана уже сейчас превышает среднемноголетнюю норму почти на полтора градуса.

Израильский метеоканал в Telegram отмечает, что для Израиля Эль-Ниньо традиционно ассоциируется с более дождливыми и холодными зимами, хотя статистическая корреляция не абсолютна: не все предыдущие сильные эпизоды приводили к обильным осадкам в стране. Тем не менее актуальные долгосрочные модели прогнозируют дождливое начало сезона – октябрь, ноябрь и декабрь.

Израиль
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