Метеорологи: Эль-Ниньо может привести к дождливой зиме в Израиле

Обновленные долгосрочные модели ведущих мировых метеослужб фиксируют стремительное развитие явления Эль-Ниньо в Тихом океане. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность сохранения Эль-Ниньо как минимум до ноября превышает 90%, а большинство прогностических моделей указывают на умеренную, а возможно, и сильную, интенсивность явления. Температура поверхности воды в восточной части Тихого океана уже сейчас превышает среднемноголетнюю норму почти на полтора градуса.

Израильский метеоканал в Telegram отмечает, что для Израиля Эль-Ниньо традиционно ассоциируется с более дождливыми и холодными зимами, хотя статистическая корреляция не абсолютна: не все предыдущие сильные эпизоды приводили к обильным осадкам в стране. Тем не менее актуальные долгосрочные модели прогнозируют дождливое начало сезона – октябрь, ноябрь и декабрь.