Трамп: Ливан не будет частью краткосрочной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном.

Помимо этого, Трамп подчеркнул, что не собирается размораживать иранские активы или снимать санкции до заключения полноценной сделки.

Отметим, что заявление относительно Ливана было сделано примерно в то же время, когда ЦАХАЛ впервые после вступления в силу договоренностей о прекращении огня нанес удар по бейрутскому кварталу Дахия.