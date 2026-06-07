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Мир

Трамп: Ливан не будет частью краткосрочной сделки с Ираном

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
США
Война с Ираном
время публикации: 07 июня 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 17:10
Трамп: Ливан не будет частью краткосрочной сделки с Ираном
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном.

Помимо этого, Трамп подчеркнул, что не собирается размораживать иранские активы или снимать санкции до заключения полноценной сделки.

Отметим, что заявление относительно Ливана было сделано примерно в то же время, когда ЦАХАЛ впервые после вступления в силу договоренностей о прекращении огня нанес удар по бейрутскому кварталу Дахия.

Мир
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