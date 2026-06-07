Следователями "ЛАХАВ 433" допрошен гендиректор министерства по делам религий

Разрешено к публикации имя чиновника, допрошенного следователями "ЛАХАВ 433" по подозрению в неправомочном вмешательстве в процесс принятия решений. Это гендиректор министерства по делам религий Йегуда Авидан.

Согласно подозрениям, Авидан пытался помешать увольнению начальника отдела кашрута в муниципалитете Кирьят-Малахи, заявляя, что "так не обращаются с нашими людьми".

По информации новостной службы "Кан", вместе с гендиректором министерства по делам религий допрошены двое высокопоставленных сотрудников министерства.