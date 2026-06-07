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Израиль

Следователями "ЛАХАВ 433" допрошен гендиректор министерства по делам религий

Расследование
время публикации: 07 июня 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 16:42
Следователями "ЛАХАВ 433" допрошен гендиректор министерства по делам религий
Yonatan Sindel/Flash90

Разрешено к публикации имя чиновника, допрошенного следователями "ЛАХАВ 433" по подозрению в неправомочном вмешательстве в процесс принятия решений. Это гендиректор министерства по делам религий Йегуда Авидан.

Согласно подозрениям, Авидан пытался помешать увольнению начальника отдела кашрута в муниципалитете Кирьят-Малахи, заявляя, что "так не обращаются с нашими людьми".

По информации новостной службы "Кан", вместе с гендиректором министерства по делам религий допрошены двое высокопоставленных сотрудников министерства.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2026

Следователи "ЛАХАВ 433" допросили генерального директора правительственного учреждения