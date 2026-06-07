По делу о беспорядках в Хауаре задержаны двое подозреваемых, ожидаются новые аресты

По подозрению в причастности к столкновениям в Хауаре, произошедшим 6 июня, полиция округа Шомрон задержала двух жителей Иудеи и Самарии в возрасте около 30 лет. Задержания произведены на основании судебного ордера по итогам следственных мероприятий, проведенных полицией и ЦАХАЛом.

В полиции сообщили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные аресты.

6 июня крупные силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) прибыли одновременно в несколько точек в районе Хауары (в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон").Это произошло после сообщения о подозрении на кражу мелкого рогатого скота, принадлежащего израильским гражданам. Планировалось, что военнослужащие и полицейские выведут израильтян и принадлежащее им стадо из Хауары, тем самым предотвратив столкновения. Однако на место прибыли несколько зачинщиков беспорядков, после чего между израильтянами и палестинцами вспыхнули жестокие столкновения с бросанием камней и использованием палок. Поступали сообщения о нескольких раненых палестинцах. Военнослужащие ЦАХАЛа были вынуждены принять меры для разгона толпы, чтобы прекратить беспорядки.

Палестинская сторона распространила видеозапись, на которой солдат избивает жителя Хауары. Армия распространила заявление, в котором говорится, что действия, зафиксированные на видео, не соответствуют ценностям ЦАХАЛа. Инцидент расследуется.