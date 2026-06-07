x
07 июня 2026
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июня 2026
|
07 июня 2026
|
последняя новость: 18:30
07 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

По делу о беспорядках в Хауаре задержаны двое подозреваемых, ожидаются новые аресты

Расследование
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 07 июня 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 17:23
По делу о беспорядках в Хауаре задержаны двое подозреваемых, ожидаются новые аресты
AP Photo/Mahmoud Illean)

По подозрению в причастности к столкновениям в Хауаре, произошедшим 6 июня, полиция округа Шомрон задержала двух жителей Иудеи и Самарии в возрасте около 30 лет. Задержания произведены на основании судебного ордера по итогам следственных мероприятий, проведенных полицией и ЦАХАЛом.

В полиции сообщили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные аресты.

6 июня крупные силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) прибыли одновременно в несколько точек в районе Хауары (в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон").Это произошло после сообщения о подозрении на кражу мелкого рогатого скота, принадлежащего израильским гражданам. Планировалось, что военнослужащие и полицейские выведут израильтян и принадлежащее им стадо из Хауары, тем самым предотвратив столкновения. Однако на место прибыли несколько зачинщиков беспорядков, после чего между израильтянами и палестинцами вспыхнули жестокие столкновения с бросанием камней и использованием палок. Поступали сообщения о нескольких раненых палестинцах. Военнослужащие ЦАХАЛа были вынуждены принять меры для разгона толпы, чтобы прекратить беспорядки.

Палестинская сторона распространила видеозапись, на которой солдат избивает жителя Хауары. Армия распространила заявление, в котором говорится, что действия, зафиксированные на видео, не соответствуют ценностям ЦАХАЛа. Инцидент расследуется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2026

ЦАХАЛ о столкновениях в Хауаре: беспорядки прекращены, инциденты расследуются
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2026

Столкновения в Хауаре, несколько палестинцев получили травмы