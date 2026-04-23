x
23 апреля 2026
|
последняя новость: 17:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Трамп: "Иран не может разобраться, кто у них лидер"

Иран
Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 23 апреля 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 17:26

Президент США Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что иранское руководство охвачено внутренней борьбой и "никак не может определиться, кто у них лидер".

По словам Трампа, противостояние между "радикалами", которые "с треском проигрывают на поле боя", и "умеренными, которые не так уж умеренны, но набирают авторитет", приобрело хаотический характер. Президент также подчеркнул, что Ормузский пролив "наглухо закрыт" и ни одно судно не сможет пройти через него без разрешения американских ВМС до тех пор, пока Тегеран не будет готов к сделке.

Заявление Трампа было опубликовано после того, как издание New York Times со ссылкой на свои источники написало, что реальная власть в Иране перешла к группе генералов КСИР, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, тяжело раненный при ударе 28 февраля, практически не появляется на публике и не способен полноценно говорить из-за ожогов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 апреля 2026

NYT: Моджтаба Хаменеи после ранения не может говорить, Ираном управляют генералы КСИР