Трамп: "Иран не может разобраться, кто у них лидер"

Президент США Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что иранское руководство охвачено внутренней борьбой и "никак не может определиться, кто у них лидер".

По словам Трампа, противостояние между "радикалами", которые "с треском проигрывают на поле боя", и "умеренными, которые не так уж умеренны, но набирают авторитет", приобрело хаотический характер. Президент также подчеркнул, что Ормузский пролив "наглухо закрыт" и ни одно судно не сможет пройти через него без разрешения американских ВМС до тех пор, пока Тегеран не будет готов к сделке.

Заявление Трампа было опубликовано после того, как издание New York Times со ссылкой на свои источники написало, что реальная власть в Иране перешла к группе генералов КСИР, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, тяжело раненный при ударе 28 февраля, практически не появляется на публике и не способен полноценно говорить из-за ожогов.