NYT: Моджтаба Хаменеи после ранения не может говорить, Ираном управляют генералы КСИР

Реальная власть в Иране после гибели аятоллы Али Хаменеи перешла к коллективному руководству командиров Корпуса стражей исламской революции, а не к его сыну и преемнику Моджтабе Хаменеи, пишет New York Times на основе интервью с 23 источниками в Иране, включая высокопоставленных чиновников, членов КСИР и людей из окружения семьи Хаменеи.

По данным четырех иранских официальных лиц, знакомых с состоянием здоровья нового лидера, Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения при ударе 28 февраля, в результате которого погибли его отец, жена и сын. Одна из его ног была прооперирована трижды, и он ожидает протезирования. Рука также была прооперирована и постепенно восстанавливается. Лицо и губы получили сильные ожоги, затрудняющие речь, для восстановления ему потребуется пластическая операция. Издание пишет, что из-за невозможности говорить он до сих пор не записал ни видео-, ни аудиообращения, не желая выглядеть уязвимым в первом публичном выступлении. Вместо этого он ограничивается письменными заявлениями, которые зачитываются на государственном телевидении. При этом источники подчеркивают, что "ментально он не пострадал". Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по образованию кардиохирург, лично участвует в его лечении.

NYT пишет, что связь с Хаменеи-младшим осуществляется через цепочку курьеров, передающих рукописные послания в запечатанных конвертах на мотоциклах и автомобилях. Высшие командиры КСИР и руководители государства не навещают его лично из опасений, что Израиль отследит его местонахождение.

Источники издания утверждают, что ключевые решения по вопросам войны, безопасности и дипломатии принимает группа генералов КСИР: командующий Корпусом Ахмад Вахиди, глава Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Багер Золькадр и радикальный генерал Яхья Рахим Сафави. Моджтаба выполняет роль "председателя совета директоров", но, по данным источников, лишь в редких случаях не соглашается с решениями генералов. Министр иностранных дел Аббас Арагчи оттеснен от переговорного процесса, его место занял спикер парламента Галибаф, которого связывают с Моджтабой давние личные отношения со времен ирано-иракской войны.