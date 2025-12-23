Предрождественский удар армии РФ по Украине: массированная атака на фоне переговоров

Ночью и утром 23 декабря армия РФ нанесла по Украине очередной массированный ракетно-дроновый удар. Были атакованы Киев и Киевская область, Харьков, Ровно, Одесса, Черкассы, Рогатин (Ивано-Франковская область), Николаевская, Черниговская и Сумская области.

Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Масштаб разрушений и сведения о жертвах уточняются.

Возникли перебои с электроснабжением.

Атака была осуществлена накануне Рождества, в период ведения переговоров об условиях прекращения огня.