23 декабря 2025

Мир

Предрождественский удар армии РФ по Украине: массированная атака на фоне переговоров

Война в Украине
время публикации: 23 декабря 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 08:03
Предрождественский удар армии РФ по Украине: массированная атака на фоне переговоров
ГСЧС Украины

Ночью и утром 23 декабря армия РФ нанесла по Украине очередной массированный ракетно-дроновый удар. Были атакованы Киев и Киевская область, Харьков, Ровно, Одесса, Черкассы, Рогатин (Ивано-Франковская область), Николаевская, Черниговская и Сумская области.

Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Масштаб разрушений и сведения о жертвах уточняются.

Возникли перебои с электроснабжением.

Атака была осуществлена накануне Рождества, в период ведения переговоров об условиях прекращения огня.

