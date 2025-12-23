Армия РФ атакует Киев

Украина: сообщается о воздушной атаке РФ на Киев, жителей призвали оставаться в укрытиях

Рано утром 23 декабря армия РФ начала воздушную атаку на Киев, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей столицы Украины призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Украинские СМИ и официальные источники сообщают о массовой атаке ударных беспилотников и объявлении воздушной тревоги в Киеве и во многих регионах страны. В Киеве сообщалось о работе ПВО.

Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.