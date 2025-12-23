Армия РФ атакует Киев
время публикации: 23 декабря 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 06:58
Украина: сообщается о воздушной атаке РФ на Киев, жителей призвали оставаться в укрытиях
Рано утром 23 декабря армия РФ начала воздушную атаку на Киев, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей столицы Украины призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Украинские СМИ и официальные источники сообщают о массовой атаке ударных беспилотников и объявлении воздушной тревоги в Киеве и во многих регионах страны. В Киеве сообщалось о работе ПВО.
Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.