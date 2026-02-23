x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 11:28
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Теннесси подготовлен законопроект, вводящий за аборт уголовную ответственность, как за убийство

Законы
США
время публикации: 23 февраля 2026 г., 10:10 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 10:22
В Теннесси подготовлен законопроект, вводящий за аборт уголовную ответственность, как за убийство
AP Photo/George Walker IV

Группа законодателей-республиканцев намерены вынести на рассмотрение Сената американского штата Теннесси законопроект о необходимости защиты человеческой жизни с момента оплодотворения до смерти.

Как сообщает Пятый новостной телеканал Нэшвилла, законопроект распространяет на аборты те же юридические стандарты, что и на убийство. Критики инициативы заявляют, что тем самым женщины, пошедшие на аборт, с точки зрения закона будут квалифицироваться как убийцы, и им может грозить смертная казнь.

Автор законопроекта Джоди Баррет подчеркивает, что смертная казнь в документе не упоминается. Однако уголовные обвинения могут быть выдвинуты против причастных к аборту медиков. Процедура будет разрешена только в случаях, когда существует угроза жизни матери.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 июля 2022

В Огайо предъявлено обвинение насильнику, чьей 10-летней жертве отказали в праве на аборт
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2022

Суд Луизианы заморозил запрет на аборты
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 июня 2022

Верховный суд США отменил конституционные гарантии права на аборт