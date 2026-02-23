В Теннесси подготовлен законопроект, вводящий за аборт уголовную ответственность, как за убийство

Группа законодателей-республиканцев намерены вынести на рассмотрение Сената американского штата Теннесси законопроект о необходимости защиты человеческой жизни с момента оплодотворения до смерти.

Как сообщает Пятый новостной телеканал Нэшвилла, законопроект распространяет на аборты те же юридические стандарты, что и на убийство. Критики инициативы заявляют, что тем самым женщины, пошедшие на аборт, с точки зрения закона будут квалифицироваться как убийцы, и им может грозить смертная казнь.

Автор законопроекта Джоди Баррет подчеркивает, что смертная казнь в документе не упоминается. Однако уголовные обвинения могут быть выдвинуты против причастных к аборту медиков. Процедура будет разрешена только в случаях, когда существует угроза жизни матери.