ВСУ: ночью перехвачены 105 из 126 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 152 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 105 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 20 ударных БПЛА в 11 локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Одесской области, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 152 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Азовского моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края и Татарстана, над территорией Белгородской, Саратовской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.