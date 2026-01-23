В Абу-Даби начались первые трехсторонние переговоры России, Украины и США

В пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах началась встреча украинских, американских и российских переговорщиков – это первая известная встреча представителей трех стран с момента полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, отмечает CNN.

Ранее о запланированной встрече сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Россия присоединится к представителям Украины и США на "первой встрече трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности" в Абу-Даби.

Переговоры проходят после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и советник президента Джаред Кушнер в четверг вечером провели встречу с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, которую Ушаков охарактеризовал как "исключительно конструктивная", длилась более трех часов.

Помощник российского президента также подчеркнул, что "без решения территориального вопроса не стоит рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования". Ушаков заявил, что Россия продолжит добиваться своих целей "на поле боя, где вооруженные силы РФ обладают стратегической инициативой", пока соглашение не будет достигнуто.

Россия оккупирует около 20% территории, которая в соответствии с международным правом признана частью суверенной Украины, включая почти всю Луганскую область, а также части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

К давним требованиям Москвы относится передача Украиной всей территории этих четырех регионов, которые Россия аннексировала, но полностью не завоевала.