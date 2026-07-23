"Расизм против белых": во Франции предъявлены новые обвинения по делу об убийстве Томы Перотто

Судьи, ведущие расследование убийства в 2023 году 16-летнего жителя французской деревни Креполь Томы Перотто, прибавили к выдвинутым против подсудимых обвинениям также расизм при отягчающих обстоятельствах. Об этом пишет Liberation.

Убийство было совершено на сельском празднике. Ближе к концу в помещение, где он проходил, ворвалась группа подростков-иммигрантов из соседнего городка, которые набросились на присутствующих с ножами. Тома получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще два человека были ранены тяжело.

14 участникам нападения были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, совершенных в рамках организованной группы. Новое обвинение было выдвинуто на основе показаний, согласно которым участники нападения кричали: "Мы здесь, чтобы резать белых!"