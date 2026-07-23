x
23 июля 2026
|
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июля 2026
|
23 июля 2026
|
последняя новость: 20:07
23 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Террорист, совершивший нападение возле Ганим, оказался палестинским полицейским

Террористы
Теракт
Палестинская администрация
время публикации: 23 июля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 20:09
Террорист, совершивший нападение возле Ганим, оказался палестинским полицейским
AP Photo/Nasser Nasser

Террорист, который напал на израильтян с ножом возле поселка Ганим, оказался сотрудником палестинской полиции. Дополнительные данные о его должности в палестинских силовых структурах и мотивах нападения пока не были опубликованы, сообщает "Сругим".

Напомним, бойцы 890-го батальона парашютно-десантной бригады, находившиеся в этом районе, оперативно отреагировали и ликвидировали террориста.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии опубликовало имя ликвидированного террориста – Язан Фахри Сауафт (25 лет), из Тубаса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2026

Вооруженное нападение в северной Самарии, террорист нейтрализован
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2026

Теракт в Самарии: тяжело ранен израильтянин, нападавшие ликвидированы