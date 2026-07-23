Террорист, совершивший нападение возле Ганим, оказался палестинским полицейским
время публикации: 23 июля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 20:09
Террорист, который напал на израильтян с ножом возле поселка Ганим, оказался сотрудником палестинской полиции. Дополнительные данные о его должности в палестинских силовых структурах и мотивах нападения пока не были опубликованы, сообщает "Сругим".
Напомним, бойцы 890-го батальона парашютно-десантной бригады, находившиеся в этом районе, оперативно отреагировали и ликвидировали террориста.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии опубликовало имя ликвидированного террориста – Язан Фахри Сауафт (25 лет), из Тубаса.