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Мир

Трамп называет ущерб ядерным объектам в Иране "монументальным"

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 07:22
Трамп называет ущерб ядерным объектам в Иране "монументальным"
AP

Президент США Дональд Трамп высоко оценил воздействие нанесенных США ударов по иранским ядерным объектам. В своем аккаунте в своей социальной сети Truth Social Трамп написал: "Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки".

"Уничтожение – вот точный термин. Белый объект глубоко встроен в скалу, даже его крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью защищена от обстрелов. Наибольший ущерб причинен глубоко под землей. Прямо в цель!!!" – гласит публикация президента США.

Мир
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