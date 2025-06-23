Трамп называет ущерб ядерным объектам в Иране "монументальным"
время публикации: 23 июня 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 07:22
Президент США Дональд Трамп высоко оценил воздействие нанесенных США ударов по иранским ядерным объектам. В своем аккаунте в своей социальной сети Truth Social Трамп написал: "Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки".
"Уничтожение – вот точный термин. Белый объект глубоко встроен в скалу, даже его крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью защищена от обстрелов. Наибольший ущерб причинен глубоко под землей. Прямо в цель!!!" – гласит публикация президента США.
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