последняя новость: 22:04
В Колумбии потерпел крушение самолет ВВС, на борту которого было более 100 солдат

время публикации: 23 марта 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 20:36
В Колумбии потерпел крушение самолет ВВС, на борту которого было более 100 солдат
ADF via AP

В Колумбии разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находилось около 110 военнослужащих. Hercules C-130 рухнул сразу после взлета в городе Пуэрто-Легисамо на границе с Перу.

"Точное количество погибших еще неизвестно. Это настоящая трагедия. Начато расследование. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь", – сообщил Министр обороны Педро Санчес.

По первоначальным данным, 57 находившимся на борту удалось пережить крушение. Колумбийские СМИ распространяют видео, на которых местные жители эвакуируют их в больницу. Над местом катастрофы поднимается густой черный дым.

