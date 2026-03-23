Авианосец Gerald R. Ford, участвовавший в операции против Ирана, прибыл на Крит на ремонт

Командование военно-морского флота США сообщило, что новейший американский авианосец Gerald R. Ford, принимавший участие в военных действиях против Ирана, прибыл для ремонта и пополнения запасов на базу Суда-Бэй, расположенную на греческом острове Крит. Подчеркивается, что корабль находится в полной боеготовности.

Необходимость ремонта самого большого военного корабля в мире возникла после того, как 12 марта в прачечной на его борту произошел пожар, в результате которого пострадали три человека Авианосец находился в Красном море, официально сообщалось, что возгорание не связано с участием в военных действиях.