В Лондоне подожгли машины еврейской службы спасения у синагоги в Голдерс-Грин
время публикации: 23 марта 2026 г., 05:49 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 05:54
В лондонском районе Голдерс-Грин в ночь на 23 марта были подожжены несколько машин еврейской волонтерской службы спасения Hatzolah Northwest.
Камеры наблюдения зафиксировали, как трое людей в масках подошли к одной из машин и подожгли ее. В результате огонь охватил несколько автомобилей, стоявших у синагоги "Махзикей Хадат".
По словам местной жительницы, около двух часов ночи были слышны несколько взрывов, передает CNN.
Лондонская пожарная служба сообщила, что на место были направлены четыре пожарных расчета и около 25 пожарных. К утру пожар удалось локализовать. О пострадавших пока не сообщалось.
По всей видимости, речь идет об антисемитском нападении. Однако полиция Лондона пока не делала официальных заявлений по этому поводу.