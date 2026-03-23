В Лондоне подожгли машины еврейской службы спасения у синагоги в Голдерс-Грин

В лондонском районе Голдерс-Грин в ночь на 23 марта были подожжены несколько машин еврейской волонтерской службы спасения Hatzolah Northwest.

Камеры наблюдения зафиксировали, как трое людей в масках подошли к одной из машин и подожгли ее. В результате огонь охватил несколько автомобилей, стоявших у синагоги "Махзикей Хадат".

По словам местной жительницы, около двух часов ночи были слышны несколько взрывов, передает CNN.

Лондонская пожарная служба сообщила, что на место были направлены четыре пожарных расчета и около 25 пожарных. К утру пожар удалось локализовать. О пострадавших пока не сообщалось.

По всей видимости, речь идет об антисемитском нападении. Однако полиция Лондона пока не делала официальных заявлений по этому поводу.