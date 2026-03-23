Пожар в центре Москвы, есть жертвы

В ночь на 23 марта в центре Москвы в жилом доме на Николоямской улице произошел пожар, в результате которого погибли не менее трех человек, еще четверо пострадали.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, в том числе 5 детей. К тушению было привлечено 86 человек и 23 единицы техники, заявляет МЧС России.

Судя по имеющимся данным, пожар возник в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа девятиэтажного жилого дома. Причины возгорания выясняются.