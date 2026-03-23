x
23 марта 2026
|
последняя новость: 06:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 06:30
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пожар в центре Москвы, есть жертвы

Россия
Погибшие
Пожары
время публикации: 23 марта 2026 г., 05:33 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 05:40
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

В ночь на 23 марта в центре Москвы в жилом доме на Николоямской улице произошел пожар, в результате которого погибли не менее трех человек, еще четверо пострадали.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, в том числе 5 детей. К тушению было привлечено 86 человек и 23 единицы техники, заявляет МЧС России.

Судя по имеющимся данным, пожар возник в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа девятиэтажного жилого дома. Причины возгорания выясняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook