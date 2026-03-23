Самолет Air Canada Express столкнулся со служебной машиной в аэропорту Ла-Гуардия

Самолет Air Canada Express CRJ-900 столкнулся на земле со служебным автомобилем в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

О происшествии сначала сообщил сервис отслеживания полетов FlightRadar24, после чего Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временную остановку наземного движения в аэропорту, передает Reuters.

Американский авиационный регулятор подтвердил именно факт введения временной остановки наземных операций в аэропорту.